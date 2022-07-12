才剛開完國安基金例行會議，但才一天的時間，國安基金又馬上「變盤」加開臨時委員會議宣布要進場，為何才一天之內就快速反轉？其實一切都在國安基金的掌握之中，因為在國安基金周一的例會，就已埋下「伏筆」，必要時隨時召開臨時委員會議進場，只是沒想到速度如此之快，而在12日的台股表現，因為有「四大問題」，使得國安基金不僅召開臨時委員會議，而且據了解，是全體國安基金委員都支持要進場。

國安基金執行秘書，財政部次長阮清華則表示，其實國安基金委員會議在11日即有作成附帶決議，必要時會隨時召開臨時委員會議來授權進場。

據了解，國安基金這場臨時委員會議，是在傍晚5點多在政院登場，悄然無聲但以極快的速度開完，因為全體委員都支持進場，而兩位學者專家代表雖然沒有親赴會議，但也出具書面意見支持進場。

為何大家才一天時間之內就如此有志一同的同意國安基金進場？因為台股在12日已出現了四大問題，令所有委員都研判整個市場出現了非理性的恐慌，包括了：1、台股最高點和最低點之間的落差，已超過25％以上，已出現非理性的崩跌，且外資持續賣超；2、相較於其他國家，台股在12日的跌幅可說最差；3、成交量每況愈下；4、白宮方面已發言，坦言通膨問題越來越嚴重。

因為這四大理由，使全體國安基金委員認為，台股明明有相當強的基本面，但近來卻持續出現超跌的現象，在近來不斷有國際利空消息，且國內高科技產業的法說會又陸續登場，屆時台股恐怕又會面臨更多的信心危機，因此最後，在不到1小時的會議中，全體國安基金委員形成一致共識，第八次啟動國安基金進場護盤。