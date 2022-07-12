羅時豐近來積極忙籌備演唱會，12日進行練團彩排探班。（華貴娛樂提供）

金曲台語歌王羅時豐將在8月20日於台北流行音樂中心舉辦演唱會，12日舉辦彩排探班。他先前首度擔任第33屆金曲獎頒獎典禮主持人，評價褒貶不一，還被網友批冷場又尷尬，他昨表示，看到網路評論走心2天，並不會特別在意酸民言論，自認情緒來得快也去得快。

他之前花許多時間籌備、做足功課，但在典禮結束被網友抨擊，內心難過，仍用正面態度看待，「不可能100％大家喜歡你，有很多酸民，去回覆他沒什麼意義，可能有些人就是要抒發一些情緒，我們身為公眾人物，讓人抒發也是一件功德」。他準備主持金曲獎期間，壓力爆棚，直喊比自己的演唱會壓力還大，未來想再接典禮主持？他秒回：「不要！我還是把自己份內的事情做好，有挑戰過已經算是很圓滿的事，其他還是要留給更專業的人去，我們還是『練肖話』就好。」

他近日正緊鑼密鼓備戰演唱會，昨預告3大亮點，首次挑戰饒舌歌、飆唱逾25首國台語經典及重現懷念歌廳秀，被外界認為語速慢的他，坦言很期待唱饒舌歌曲，甚至在金曲獎上還特地向嘻哈歌手大支討教學習，羅時豐笑說，大支稱讚他資質不錯，給予很大信心，「我是嘻嘻哈哈咖，年輕人唱很快，我可以降低速度、慢版饒舌，比較適合老人家」。

他將在22日歡慶54歲生日，多年來保持運動習慣，維持結實好身材，他透露秘訣是每天做「床上運動」，隨後澄清是每天一早起床就做300下抬腿運動，成功消掉肚子肥肉。至於現在跟老婆的「床上運動」？他幽默表示，「30如狼、40如虎、50如鱉」，更開玩笑說，老婆已經50多歲了，「一被老婆咬到放都放不掉」。