楊貴媚（中）、鍾欣凌（右）、嚴藝文（左）接受《POP有夠靚》主持人吳怡霈專訪。POP Radio提供

李玉璽(右2)是老少女奇遇記的特別來賓，他在海廢市集裡當吉祥物募款，一天吸金30K！桂田文化藝術基金會提供

楊貴媚號召閨密鍾欣凌、嚴藝文加入《老少女奇遇記》節目，三位「老少女」接受POP Radio《POP有夠靚》主持人吳怡霈專訪時完全失控，互相爆料，鍾欣凌更直指楊貴媚很有氣質，「但她會打呼」。

「其實沒有要當總製作人，結果居然在開鏡發現被掛上頭銜！」楊貴媚說，因為節目由桂田基金會製作，她身為基金會執行長，希望能在關懷資深藝人方面出力，但話還沒說完，一旁鍾欣凌立刻搶話「其實我們對老少女的『老』已經很不爽了！現在要變資深藝人？」只見楊貴媚一派正經表示「超過30年的就是資深藝人」，惹得鍾欣凌崩潰大喊「我不要」！

楊貴媚談到，《老少女奇遇記》最初規劃帶資深藝人出國旅行，因應疫情轉型在台中、台南、高雄、台東到小琉球取景，並在高雄蚵仔寮號招了一場海廢市集，還把當天的特別來賓李玉璽變成「杙仔」！

李玉璽當天和鍾欣凌的女兒兔寶、二寶搭檔賣冰，並擔任合照募款的吉祥物，成果意外地好，從小女生到阿嬤都指名要找李玉璽合照，最後募得3萬多元「比賣冰賺得還多」，吳怡霈建議節目應該多幾個「大小通吃」的藝人當杙仔，楊貴媚立刻附議，鍾欣凌笑稱「我們為什麼有種皮條客的感覺」反遭嚴藝文和吳怡霈接連幫腔「妳都已經抱人家（胡宇威）的腰抱成那樣了」，「有想過陳庭妮的感受嗎」？

鍾欣凌還爆料，自己曾經因為穿著拖鞋走路發出「趴趴聲」，被工作人員提醒「這樣會被媚姐罵」，她眼中的楊貴媚「很自律、很有氣質」，體恤工作人員需要早起梳化辛勞，甚至還曾經前一晚就先完妝入睡；但某次三人同住一間民宿時，夜裡有間房內打呼聲很響亮，鍾欣凌原以為是嚴藝文，卻發現原來聲音是從楊貴媚房間傳出！