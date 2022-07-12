女星沈月主演網路劇《致我們單純的小美好》，飾演清純女高中生，之後在陸版《流星花園》中飾演女主角「董杉菜」，清純形象深入人心，在Instagram擁有275萬人追蹤，是大陸女星Instagram粉絲數第一，近日她現身機場，曬出當日的穿搭照片，不過她穿著寬大的外套，被粉絲認為腫了一圈，要求她應該減肥，引起網友熱議。

沈月昨（11日）下午現身機場，她穿著綠色寬外套，裡面是白色襯衫，脖子上綁著藍色格子絲巾，搭配黑色的裙子，臉上掛著復古墨鏡和草帽，穿著有些復古，整體造型偏向鄉村風，走在路上感覺不太會有人認出來，氣質較樸實，和一眾女星的私下穿搭很不同。沈月發文透露自己在等飛機，不過疑似飛機誤點，她直呼：「延誤好久，好久，好久，好久，久到離譜」。

不過就有粉絲注意到沈月似乎胖了，建議：「減一下肥謝謝」、「從小美好到現在五年了呢，還記得流星雨被全網嘲的時候嗎？剛有點成效就擺爛了嗎？不趁這幾年做好臉和身材管理，過幾年就演媽吧」、「求求了，在家摳腳大半年，不拍戲就能不維持身材嗎？」、「真的有點胖了，胖了也難接戲啊，她是演員欸，還是要注意一下身材管理」。

關於沈月身材的話題成為網路熱門話題，有些人認為部分粉絲太苛刻，也有網友認為沈月穿著顯胖，吐槽她的穿衣審美「就說咋這麼熟悉，像我奶昨在地裡穿的」、「一點氣質都沒有我的天」、「提個建議肩寬不要穿這種衣服」。