綺麗珊瑚觀光工廠轉型為「巨蛋樂園」，12日免費招待弱勢家庭小朋友體驗暢快的水上遊戲。（莊哲權攝）

綺麗珊瑚觀光工廠轉型為「巨蛋樂園」，12日免費招待弱勢家庭小朋友體驗暢快的水上遊戲。（莊哲權攝）

巨蛋樂園業者打造公益跆拳道場地，提供同好交流切磋技藝。 （莊哲權攝）

陸客不來，加上疫情大爆發，主打大陸客市場的台東綺麗珊瑚博物館幾乎停擺，但是周邊仍洋溢著孩童戲水的歡笑聲，業者結合水上遊樂設施及公益跆拳道場地，將原本的觀光工廠活化為巨蛋樂園，今天免費招待弱勢家庭的小朋友大玩水上遊戲，清涼又暢快。

台東綺麗珊瑚文化園區內的珊瑚博物館，雖然近2、3年來已幾乎熄燈，但是一旁由台東著名建築師林坤層設計，外觀相當別緻的觀光工廠，已轉型為「巨蛋樂園」，由業者黃傳奕與綺麗集團合作，打造台東最大室內遊樂場，及室外遊水樂園，同時啟動非營利跆拳道公益場地。

夏天就是要玩水！業者12日邀請近100位低收家庭的孩子免費進場，體驗刺激、暢快的水上遊戲，小朋友從近90度的水滑梯高速俯衝，水花四濺，也大打水槍戰，歡笑、尖叫聲此起彼落，黃傳奕表示，暑假期間邀請弱勢的孩子免費清涼一「夏」，為他們圓夢。

此外，黃傳奕的兒子今年獲選為跆拳道儲備國手，因為愛屋及烏，也打造了舒適寬敞的公益場地推廣跆拳道，免費提供台東及外縣市的同好切磋技藝，互相交流，昨天的啟用儀式，邀請了議長吳秀華、台北市體育總會跆拳道協會江佩華總幹事等簽署備忘錄。

據了解，綺麗珊瑚曾是國內最大珊瑚專賣店，2019年大陸方面宣布暫停陸客自由行，接著新冠肺炎疫情大爆發，面對此洪水般的衝擊，綺麗集團被迫密集處分不動產，雖然董事長洪明麗這兩年都轉戰中國大陸，但仍心繫台東這塊土地，對於作公益及推廣運動風氣，仍不遺餘力。