台股重挫失守萬四，國安基金召開臨時會決議進場護盤，外界關心金管會是否同步祭出「限空令」等相關穩定股市措施，金管會今天回應，台股基本面仍穩健且尚未發生非理性下跌情事。

台股今天重挫近400點、摜破萬四關卡，國安基金召開臨時會定調近日成交量萎縮、外資持續賣超，投資信心明顯不足，考量國際政經情勢不確定因素仍多，決議授權國安基金執行秘書阮清華視情況動用資金進場護盤，為國安基金首度萬點以上出手護盤。

至於向來備有救市方案、俗稱備有「18套劇本」的金管會，過去10年已實施4次股市穩定措施，2020年受COVID-19疫情衝擊，全球股市災情慘重，金管會更一度祭出平盤以下不得放空的限空令，此次是否和國安基金同步護盤備受關注。

金管會官員表示，金管會分析台股是否非理性下跌的指標，包含綜合考量台股價量表現、信用交易融資融券情形、外資買賣超金額，截至今天為止，金管會評估基本面仍穩健且台股尚未發生非理性下跌情事。

官員說，金管會仍會持續關注國際金融市場變化、總體經濟和台股表現，並考量投資人權益及市場穩定，若股市發生非理性下跌，將適時評估並在必要時採取穩定措施。

換言之，截至目前為止，金管會評估台股基本面仍穩健且尚未出現非理性下跌，進一步救市措施暫且按兵不動，但仍會持續追蹤相關指標表現，綜合評估是否出手護市。

金管會證期局副局長高晶萍稍早在金管會例行記者會指出，上市櫃公司上半年累計營收合計達新台幣20.6兆元，和去年同期相比成長11.04%，國內上市櫃公司營運表現仍屬穩健，呼籲投資人多關注上市櫃公司基本面。