日本前首相安倍晉三遇刺身亡剛出殯，駐日代表謝長廷昨天與日本國會跨黨派團體「思考日本安全保障之會」餐會，並透露該團有7位國會議員即將在月底訪問台灣。在關心台灣海峽安全和平的安倍前首相離世此時，他們仍組團訪問台灣不僅令人感動，也格外有意義。

謝長廷認為，這也表示日本國會對台灣的支持並不會因為安倍前首相的逝世而消失。反而有更多為保護自由民主等共同價值，而重視台灣與日本的關係的議員加入陣營，擴大新的力量。