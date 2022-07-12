menomeno 形象圖。（menomeno 提供）

台灣保養m̄enom̄eno創辦人張景嵐，「m̄enom̄eno是『平衡、無毒、純素、健康』的身心靈保養品。」

張景嵐本身是敏感性肌膚，天氣或身體變化總會影響皮膚狀況，她一直對保養品成分有很大的興趣，因故去修了工研院開的保養品調製課程，也取得了證書，在課程當中學習到許多與皮膚保養息息相關的珍貴知識，對成分跟調配有更深的認識，也發現原來成分跟比例如何組合與搭配、怎麼使用不同系統，會是維持肌膚的平衡、穩定及創造好東西的關鍵。有的食物好吃但不健康、健康的卻不見得好吃，就像好用的保養品，有的不一定對肌膚安全，但安全的保養品，可能擦起來又會沒什麼感覺，想要同時達到安全健康又有效，花了許多心力與時間。品牌上市初期即準備許多與心靈相關如人類圖、植栽、藝術等相關活動，希望將皮膚保養好，身心靈都需要照顧到，才能從裡到外都保持最平衡的狀態。

創辦人與品牌顧問博士們在實驗室共同研發討論，研讀許多最新的國外期刊及文獻資料，在掌控成分比例上，也讓看到了更多保養品的可能，打樣的時間雖然漫長又複雜，但對於好產品誕生的熱血及渴望，早已成為景嵐每天的動力。m̄enom̄eno的全系列產品是和保養品學博士經過多次試驗後，反覆推敲、刪減不必要成分而得出的成果，全系列商品不添加矽、化學防曬劑、香精、致敏色素、酒精，希望能帶給大家健康、純素、無毒、又不用動腦的保養。

敷在臉上的面膜，因為符合臉型，貼合臉部肌膚，絕對需要透氣又不會過敏的面膜，使用起來才會安心，Fm全能修護面膜出廠前會做醫療級別的「EO滅菌」保護肌膚在保養過程，不受細菌的侵害，另採用「高％數保濕劑替代防腐成份」，此成分添加方式，常用於私密處保養品，對於敏弱肌膚的保護及保養非常安全又有效，且搭配「進口日本大廠棉籽絨纖維」可降解面膜布，不間斷連續長纖維鎖住滿滿的精華液，細小纖維可以將精華液完整導入肌膚，達到長時間保濕，精心剪裁亦為日本提供給m̄enom̄eno的特有規格，適合各種臉型。