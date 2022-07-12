調查局獲報，收購胖達人母公司更名為上櫃醫美產業公司「星寶國際」的董事長兼總經理黃坤鍵，涉嫌於2018年與董事曾祐詮、陳啟民2人勾結炒手顧明仁，以高買低賣等沖洗式手法，透過群益金鼎證券陳姓女營業員下單，製造股票交易熱絡假象，炒高自家公司股票，1個月內將股價由40多元炒高至50多元，涉嫌違反《證交法》操縱股價罪，台北地檢署12日指揮調查局北機站兵分15路搜索星寶公司、群益金鼎證券大安分公司等地，約談黃坤鍵、顧明仁6人到案。其中調查局訊後將陳姓女營業員請回，深夜將黃坤鍵、曾祐銓、陳啟民、顧明仁及杜姓金主5人陸續移送北檢複訊。

涉案的黃坤鍵是知名律師，因自幼家貧，一邊當律師一邊在補習班教書，靠著身兼數職累積第一桶金，年僅36歲就在台北市擁有7間房、台北市跟台中市7家店面，身價上億元，一度成為財經雜誌封面人物。曾祐詮曾為星寶電子科技公司董事長，目前是星寶國際法人董事。

據指出，星寶國際股份有限公司成立於1994年1月7日，前身為基因國際生醫股份有限公司，基因公司因2012年涉及胖達人事件後，星寶電子科技2017年2月以3.8億收購51％股權，完成經營權易主，2017年5月更名為星寶國際公司，公司主要從事統合醫美診所醫藥之聯合採購，以及開發與設計醫學美容保養品，提供經營管理服務，代理診所管理非醫療性事務，並協助建置與導入經營診所流程。

今年4月，星寶國際召開董事會通過私募案，由台亞半導體的子公司合眾投資以每股43.52元募資6800張，成為星寶的第2大股東。

調查局獲報，指上櫃公司星寶國際董事長兼總經理黃坤鍵疑因經營醫美業務不順，涉嫌2018年間夥同董事陳啟民、曾祐銓等公司高層，提供籌碼並結合股市作手顧明仁及杜姓金主，透過群益金鼎證券大安分公司陳姓女營業員下單，拉抬星寶股票交易價格，造成股票交易活絡表象，吸收投資人進場，在1個月內將星寶國際每股股價自40餘元炒作至50餘元，涉嫌違反《證券交易法》操縱股價罪。

星寶國際在檢調搜索後，在公開資訊觀測站公告重大訊息，指調查局今日至公司進行搜索調查大股東星寶電子資料，並全力配合檢調單位調查，本事件對公司財務業務無重大影響。