奇萊北峰標示牌事件又發生？有山友在臉書轉發朋友與南湖大山東峰標示牌拍照的照片，照片中可見地表多為碎石塊地型，其原本應矗立在山頂，由3根木頭組成的標示牌，直接躺在碎石塊上，此照片一出，也讓網友議論紛紛。

一名山友在臉書社團「登山借問站」發文，並上傳1張照片，照片中拍攝地點位於南湖大山東峰，其地表多為破碎石塊組成，然而，原本矗立於湖大山東峰的標示牌「南湖東峰」，其3根木頭組成的標示牌直接倒在播碎石塊上，原PO也表示帶朋友轉發，想請問山友們了解「南湖東峰」地標倒在石塊上的狀況。

山友拍下「南湖東峰」標示牌倒在破碎石塊上，有網友幫緩頰並PO上自己的照片。（翻攝自臉書登山借問站）

由於日前發生「奇萊北峰標示牌事件」，貼文一出，網友紛紛留言表示「跟奇萊北一樣？」、「破碎地形」、「不要看到照片就開槍，是在怒個屁啊」、「我是覺得，可能有人站上去吧？」、「真的建議山友不要再趴或踩或坐在上面拍照了」、「嗯，牌子看起來躺的很舒適的感覺」、「前陣子不是流行趴著拍，現在躺著拍也不錯啊」、「證明它也累了」。

不過有網友幫忙緩頰認為「先別急著獵巫，六年前上去時就呈現60度角傾斜了」、「六月去已經很斜了」、「7/3去就晃了，沒工具也沒有辦法種回去」、「上個月去看它有點快倒了！只好躺著跟它拍」、「0709下午15:40，後面石頭撐住而已」、「7/11還好好的」、「自己倒的啦！若要蓄意破壞就直接往山下扔了」、「破碎地質就無需硬是要插根木頭了」。