OPI Nature Strong 植萃光感系列。（OPI提供）

OPI Nature Strong 植萃光感系列。（OPI提供）

OPI Nature Strong 植萃光感系列。（OPI提供）

隨著環境、全球暖化問題加劇，「人類如何與環境永續共存」成為了每個人都必須反思的重要課題。聽見消費者們對於守護環境、動物權益的呼喚，世界第一、指尖彩妝首選品牌OPI，今年正式加入純素美妝行列，以永續環保、純淨理念 (Clean Beauty)、與零殘忍 (Cruelty-Free)、不傷害動物為出發點，開發出全新純素永續甲彩產品線— Nature Strong 植萃光感系列，提供消費者更乾淨、更少化學成分、更多植萃且閃耀持久的的甲彩選擇。

OPI相信，美麗也可以不傷環境。Nature Strong 植萃光感系列，在甲彩原料上採取了最友善大自然的純淨選擇，全面拒絕有害健康與生態的化學成分，內含高達75％、非基改之自然原生植萃— 甘蔗、樹薯、小麥、玉米、馬鈴薯配方，取之於自然、用之於自然，同時無添加Parabens、磷酸三苯酯TPHP、樟腦、塑化劑DBP、甲苯等9大化學成分(註1)，提供更乾淨溫和、更少碳排的指尖彩妝選擇。

尊重並珍惜動物生命，OPI從自身做起，不進行動物實驗、杜絕傷害動物的消費行為。Nature Strong 植萃光感系列拒絕有害動物及生態的化學成份，全系列指彩更獲得英國純素權威機構— The Vegan Society協會的純素國際認證，保證不含任何動物來源、衍生成分。

除了在甲彩原料上的友善選擇，Nature Strong植萃光感系列的指彩瓶蓋與瓶身包裝，也採用綠色包裝 (Green Packaging)，以 20％ 經循環再造之回收材質製造而成，期待為減少環境足跡、碳排放量盡一份心力。今年夏季，Nature Strong 植萃光感系列將首先推出6款Pantone時裝周流行色，包含瀑布藍、紫蘭花、爆米花、純白色系，適合海灘、野餐、午茶約會等多樣場合，今夏最不可或缺的超熱門絕美粉嫩色，準備讓指彩愛好者們為夏日指尖換上新妝。

講究成分的同時，Nature Strong 植萃光感系列指彩仍保持OPI一貫的優異上色表現，系列指甲油不僅好塗抹上色，同時卸除方便、顏色不易殘留甲面。全系列指彩無需使用甲面隔離即可直接於素甲進行上色，僅需兩層指彩，便能呈現如同烤漆般亮麗色澤，且持色力長達7天。同時，Nature Strong 植萃光感系列也同步推出系列專屬亮光Top Coat— Nature Strong輕盈高光持久保色護甲油，可於2層Nature Strong甲彩上色後，再薄薄刷上一層專屬Top Coat作為收尾，幫助延長甲彩壽命、為指尖增添持久閃耀。

OPI希望能塑造一個更友善的世界，透過品牌力量，深入探索成分，提供消費者最純淨的美麗指尖，毋須對環境、動物造成任何傷害，同時讓我們生活的土地能維持在美好平衡的狀態。Nature Strong植萃光感指甲油系列，6款全新夏日絕美色，將於7月份在OPI、Nail Library全通路同步發售。

同時，為歡慶品牌日與Nature Strong系列上市，OPI也將在即日起至20日於OPI台北敦南旗艦門市 (台北市大安區敦化南路一段233巷52號1樓)，推出Nature Strong農夫市集快閃店！活動期間，消費者皆可前往農夫市集體驗 Nature Strong植萃光感系列新品、打卡即贈OPI手部修型搓片1支。