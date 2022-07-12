擁抱夏日消暑氣，Apple TV 從7月起連續4週，依照不同主題推出每週限時優惠，包含熱門新片區中動感追夢打動人心的《歡樂好聲音2》、獲奧斯卡提名的動畫喜劇片《寶貝老闆：家大業大》；感受宅運動熱力的原創影集《舞出新方向》整季免費看；以共享冒險回憶的《野蠻遊戲》全系列優惠收藏。

首週主題「親子同樂」在熱門新片區推出正能量的《歡樂好聲音2》，配音卡司陣容堅強，奧斯卡影帝與影后馬修麥康納和瑞絲薇斯朋、「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森，傳奇樂團U2主唱 Bono 都獻聲其中，用搞笑又勵志的故事，在動感悅耳的歌聲中，傳達給觀眾深厚情誼的溫柔與發人省思的追夢冒險。另外同樣也在片區中的《寶貝老闆：家大業大》，豐富內容與快步調的節奏，這對調皮的難兄難弟，除了要揭發公司黑暗內幕，也漸漸地發覺家庭的真正意義，讓這個暑假充滿帶笑也帶淚的趣味。

Apple TV＋ 原創劇集《舞出新方向》故事背景為80年代的聖地牙哥，身為議員賢內助的希拉，在看似得體風光的生活中，內心實則充滿了無人傾訴的怨懟，直到偶然接觸當時流行的「爵士健美操」才開始踏上自我意識的啟蒙旅程。由性感尤物蘿絲拜恩化身復古健美女郎，緊身高衩運動服配針織襪，唱跳有氧錄製「在家就能變美」的電視錄影帶（VHS），在40年後居家防疫的此刻看來格外有感，儘管存在時代落差，卻別有一番幽默詼諧，她美麗又自信的身影，讓人不自覺想跟著邊看邊跳。在這2週首季限時免費，宅家運動加上喜劇搭配，享受溫馨時光。

改編自同名暢銷童書的《野蠻遊戲》小說和電影不僅都是全球影迷的共享冒險回憶，帶來的奇幻世界與共患難精神至今仍為人傳唱，現在在「超值套裝」區能以75折觀看《野蠻系列》三部曲，橫跨27年的感動一次就能完整收藏，也能再憶已故喜劇泰斗羅賓威廉斯的絕佳代表作。