前往日本參加前日相安倍晉三喪禮的副總統賴清德（中），12日晚間搭機返台。（范揚光攝)

日本前首相安倍晉三8日不幸遭槍擊身亡，副總統賴清德昨(11日)以「私人行程」名義獲得簽證並前往日本致哀，超高層級被視為台日斷交後50年來的大突破。賴清德今(12日)完成弔唁行程，於晚間8時許搭機返抵台灣，他也透過臉書PO出班機降落的畫面，並感謝各界的關心。

賴清德11日低調赴日，在駐日代表謝長廷陪同下先前往安倍晉三私宅弔唁後，再到靈柩所在的增上寺，以「家屬親友」身分向安倍上香。由於在日行程保密並未公開，日本媒體還一度誤認賴清德是安倍的隨扈或親戚。

今(12日)舉行家祭，僅有安倍近親人士受邀出席，而賴清德的座車於中午12時34分（台灣時間11時34分）左右駛入增上寺，外國媒體也捕捉到他在現場的畫面。據了解賴清德今出席安倍喪禮家祭後，還被安排與家屬一起聚餐。

賴清德弔唁完就迅速返國，一行人搭乘華航CI105班機從東京成田機場起飛，晚間8時20分抵達桃園機場，班機落地後停靠B9國賓門，賴清德下機後面對媒體僅點頭致意並未回應，接著在國賓室外完成入境採檢後離開機場。他於臉書和IG分享飛機降落時，在機上拍攝窗外的台灣夜景影片，並寫道：「我回到台灣了，謝謝大家關心！」

該影片貼出不到1小時就引來4萬多名網友按讚，民進黨立委陳秀寶、郭國文、周春米等立委則爭相在賴清德臉書留言，強調「副總統，辛苦了」「早點休息」，台南市長黃偉哲也表示「公誼私交，情義所繫，賴副總統辛苦了，謝謝您」。

網友留言：「謝謝您傳達台灣人的哀悼」、「突破台日半個世紀以來的外交關係。也有日本網友說：「非常感謝您從台灣來到炎熱潮濕的日本，親臨安倍前首相的告別儀式！即使沒有外交關係，台灣和日本也有著牢固的聯繫。台灣加油！」

賴清德是繼前總統李登輝在1985年，以副總統身分非正式訪問日本以來，赴日層級最高的政府官員。雖然此行總統府、外交部及日方皆口徑一致定調為私人行程，但各界仍視為雙方重大的外交突破；尤其是日方火速核發簽證給非邦交國的現任副總統，無疑是高度的善意表現。日本外務大臣林芳正12日召開記者會時強調，日本將持續維持與台灣的非官方實質關係，這樣的基本立場不會改變。