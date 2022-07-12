EASY SHOP[Audrey]會呼吸的內衣 左岸香頌-輕薄透蕾絲低V集中機能內衣-晨霧藍，1380元。（EASY SHOP提供）

EASY SHOP[Audrey]會呼吸的內衣 左岸香頌-輕薄透蕾絲低V集中機能內衣-卡其綠，1380元。（EASY SHOP提供）

台灣地處亞熱帶氣候，潮濕又悶熱，夏天氣溫飆破35度已不足為奇，光是在戶外活動不到幾分鐘就滿身是汗，汗從胸溝流下、擦掉再冒汗的無限循環，相信這個狀態女生們都很有感！據研究，女性讓胸部處於乾爽舒適狀態可以降低煩躁悶熱感，幸福指數上升。身處後疫情時代更要懂得讓自己慢下來，從裡到外讓身心好好的深呼吸！夏天選擇你專屬的內在美，更要注意挑選輕薄、舒適的材質，為盛夏作好全面佈署。

EASY SHOP台灣國民內衣店深知女性痛點，全新開發適合女性的夏天款式，推出「Audrey會呼吸的內衣」左岸香頌-輕薄透蕾絲低V集中機能內衣。「Audrey會呼吸的內衣」罩杯上佈滿千個吸排透氣孔洞，能有效達到涼爽不悶熱的效果；不僅選用輕、薄、透的材質製成，讓胸部能盡情深呼吸外，加上內衣的蕾絲拉提、軟鋼圈溫柔撐托及對抗地心引力側推片設計，還能瞬間塑造集中豐滿胸型！「Audrey會呼吸的內衣」仿佛是胸部的氧氣罩，美胸深呼吸同時也能保持深V迷人曲線。

「Audrey會呼吸的內衣」罩杯佈滿上千個吸排透氣孔洞，能有效達到涼爽不悶熱的效果；輕薄棉杯設計穿著上服貼不易空杯，是最友善貼心的夏內著首選；罩杯內部更有抗地心引力側推片的設計，默默擔任集中豐滿胸型的幕後推手；內衣採用軟合金鋼圈更Q軟有彈性，能更明顯感受到輕薄減壓。擁有一款輕透涼的舒適內衣，讓胸部隨時深呼吸又盡情展露性感V曲線，是女孩們絕對必備款，更是這個夏日裡幸福感飆升的指標關鍵。

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