日勝生加賀屋夏季料理晚餐套餐。（日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋燒物 鱸魚炭火燒。（日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋吸物(湯) 綠竹清澄仕立。（日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋天翔餐廳隨季節更換餐點，即日起換上夏季料理，晚餐會席命名「風待月」。在日本六月除了叫「水無月」，又可稱作「風待月」，料理長以此概念設計，表達農曆六月等待涼風吹來的意境，菜色多呈現青綠色澤、清爽口感，嚴選多樣當季及來自日本的食材入菜。

吸物(湯品)「綠竹清澄仕立」將雞肉、綠竹筍拌勻成鬆軟的雞肉餅蒸熟，出餐前現炸，一口咬下外酥內軟，吃的到當季竹筍甜味和柴魚高湯鮮味，搭配筍片、蔥白和金針花，豐富蔬菜增添清爽感。

本季向付生魚片除了黑鮪魚中腹、真鯛、平政魚，最特別的是伊佐木「黃磯魚」，日本黃磯魚嚐起來較其他魚種脆甜，搭配鹽昆布點綴享用，昆布鹹味將魚的鮮甜更襯托出來。

燒物「鱸魚炭火燒」使用日本鱸魚以炭火燒烤、點綴山椒粉，火侯拿捏恰到好處。建議先嚐原味感受魚肉的軟嫩，接著輕沾盤上的檸檬橄欖油，第三口試試以干蔥和甜椒製成的甜椒醬，品嚐多層次風味。魚肉亦可搭配紅甜菜苗、水果甜椒、四季豆等蔬菜，將新鮮蔬菜的甜味和魚肉融合在一起。

鍋物「和牛楊桃風味鍋」以酸楊桃汁、馬告、柴魚高湯製成湯底，在炎熱的夏天喝到酸甜湯頭消暑又解膩，日本黑毛和牛肉質軟嫩，煮到呈粉色即可夾起，和牛輕沾橙醋，橙醋的酸和牛肉在口中相融。鍋中還有多樣時蔬如金剛絲瓜、筊白筍等，金剛絲瓜和一般絲瓜品種相比更脆口，筊白筍也十分甜脆。

水物(甜點)「番石榴」第一層是法國紅心芭樂泥和白啤酒製成的冰沙，第二層是甘梅香味奶霜，底層是白酒低溫烹調再蜜煮的紅心芭樂果肉。點綴的花材也可以食用，粉紅海棠花的酸和綠色甜菊的甜味再添酸甜滋味，冰、酸、甜是夏日最受大人小孩歡迎的消暑元素，食下料理長特製紅心芭樂冰沙，將夏日暑氣一掃而空。

現在預訂「納涼祭住房專案」含早晚餐平日16800元起(酌收10％服務費)，含園景和洋標準套房住宿1晚、精緻早餐2客、晚餐會席料理2客、嚴選清酒2杯，以及贈送納涼專案限定房內消暑飲品、客房精美小禮、每房免費花色浴衣體驗1位，另還可參加水信玄餅DIY、日式茶道表演(館內活動名額有限，如預約額滿敬請見諒)。今年暑假歡迎到日勝生加賀屋體驗道地日本風味，品嚐美味夏季會席料理，為夏日留下難忘回憶。

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