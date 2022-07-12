女星小S（徐熙娣）以犀利、幽默的主持風格聞名，她主持的節目《小姐不熙娣》近期邀請到重量級來賓－台北市長柯文哲，小S不滿柯P給林志玲的評價高過自己，走到對方面前假哭並要求「你抱我就對了」，讓柯文哲嚇到屁股彈起往後坐，真實的反應笑翻網友。

柯文哲10日在臉書分享上小S節目的精彩片段，小S先問柯市長知不知道她姐夫是誰，想不到柯P一臉茫地反問：「哪一個姐夫？」讓小S差一點就主持不下去，解釋完是具俊曄之後，忍不住笑虧柯P：「欸你真的很難聊！」

小S接著問柯文哲她漂不漂亮，柯P端詳一下，回覆：「還可以啦。」小S不死心，搬出「勁敵」林志玲，問柯文哲：「你覺得林志玲漂不漂亮？」結果柯P秒回：「還算不錯啊。」小S聽完馬上走心，認為不錯比還可以更高分，開始故作哭泣，讓柯文哲傻眼直呼：「這個也要計較？」

小S沒要放過柯文哲，邊哭邊走到滿頭問號的市長面前，突然要求：「你就抱我就對了」，把柯文哲嚇到大喊：「抱你？」屁股還從椅子上彈跳起，身體也往後移動，綜藝式的反應逗樂不少網友，紛紛留言：「本來以為小S的剋星是黃渤，後來發現根本是阿北…」、「這樣上節目也是很敢，綜藝與阿北的碰撞，感覺很有趣」、「凡殺不死我的，必使我強大。 市長又經過了一次S級的修練」、「我覺得阿北很像在上生存節目，無人救援，哈哈哈！六十分鐘，應該坐如針氈。」