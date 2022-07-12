女星曾莞婷出道初期有多部戲劇演出，卻沒有被觀眾記住，直到2010年起在鄉土劇八點檔出現，把壞女人演得維妙維肖，讓她獲得「台劇女神」和「八點檔女神」稱號；今（12日）曾莞婷出席新劇《媽，別鬧了！》媒體見面會，穿著校園風格的黃色套裝，事後她曬出美照，其中一張抬起美腿，讓網友驚呼：「曝光了耶，這樣不好的」。

曾莞婷今（12日）出席新劇《媽，別鬧了！》媒體見面會，她與一票演員在台上親切和媒體打招呼，事後她曬出今日美照，寫下：「這個姿勢讓我想起凱特的狂放，說被慧翎導演騙來真的是開玩笑，能跟那麼多優秀的演員跟導演合作，真是我夢寐以求的事」，照片中曾莞婷穿著versace的套裝，U型領加上短版設計讓她「上中下」三個部位都露到，可見用盡巧思；曾莞婷在拍攝時一隻美腿抬起，從鏡子反射中看著鏡頭，表情撩人，不過裙子正對著鏡頭，直接拍到腿根，畫面差點要曝光，不少粉絲激動提醒：「莞婷快露底囉！」、「曝光嘞耶妳，這樣不好~~的!」、「有放福利」、「露底了吧？！」

而曾莞婷在新劇中是肉慾擔當，不僅感情觀大膽奔放，連服裝都非常貼身「少量」，一場在瑜伽教室的戲，衣服已經又緊又低胸，導演竟嫌她胸部不夠大，要求再塞2顆胸墊，「當下有點受挫啦。」另一場讓她羞紅臉的戲，是穿絲質性感睡衣和老公在廚房「激戰」，被賈靜雯看見，小內褲還得精準的掉在腳踝的位置，但才剛開始拍她就忍不住大喊：「有東西頂到我，好痛！」讓現場工作人員一陣害羞，後來才發現是保護措施的墊箱剛好卡到。