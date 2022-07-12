女騎士騎上國道一路狂飆，4輛國道警車在一旁，她竟絲毫不理、繼續狂飆，連安全帽也沒戴妥，甚至一度從外車道開進中線道，囂張行徑全被錄下。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

1名機車女騎士今（12）下午3點多被目擊騎上國道一路狂飆，當時4輛國道警車在一旁示意女騎士停下，她竟絲毫不理、繼續狂飆，連安全帽也沒戴妥，甚至一度從外車道開進中線道，還出腳踢警察，囂張行徑全被錄下，臉書貼文指出「真人版GTA上線！飆風一姐真的狂」。

臉書「記者爆料網」曝光影片，1名女性騎士竟一路駕駛著機車在國道上飆駛，一旁還有4輛國道警車在旁，警車一度要女騎士前方逼迫停下，但女騎士仍加速暴衝，根本不管警方一路在旁追趕，行徑相當囂張大膽，拍下畫面的駕駛開到女騎士旁邊，還發現對方竟未戴安全帽。

女騎士騎上國道一路狂飆，4輛國道警車在一旁，她竟絲毫不理、繼續狂飆，連安全帽也沒戴妥，甚至一度從外車道開進中線道，囂張行徑全被錄下。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

影片中該女騎士的安全帽在頭部後方，根本未戴妥，一路狂飆下頭髮隨風向後飛，最後女騎士眼見前方塞車，還從外側道開到中線，離譜行為全被錄下；據了解，這名女騎士最後從南下大雅交流道的槽化線處迴轉至出口匝道後，朝著大雅方向離開國道，目前警方已調閱監視器畫面，依據車牌資料通知車主到案說明。

女騎士騎上國道一路狂飆，4輛國道警車在一旁，她竟絲毫不理、繼續狂飆，連安全帽也沒戴妥，甚至一度從外車道開進中線道，囂張行徑全被錄下。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

據了解機車誤闖國道高速公路，處駕駛人新臺幣3,000以上6,000元以下罰鍰，道路蛇行或以其他危險方式駕車者可處新臺幣6,000元以上24,000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，吊扣牌照6個月；以及遭攔查不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，處新臺幣1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月。