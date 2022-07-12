日本前首相安倍晉三8日不幸命喪槍下，享壽67歲。喪禮今天下午於東京增上寺舉行，大批媒體、民眾守在外頭，拍下一幕幕令人心碎的畫面。事發隔一天，奈良縣警察本部長鬼塚友章召開記者會坦承警備疏忽，稱「從警27年最大的遺憾」。有傳言指出內部高層恐大換血，鬼塚下台是遲早的事。

綜合《讀賣新聞》、《Daily新潮》、《共同社》等日媒報導，日前首相安倍的葬禮於今天(12)下午告一個段落，火化儀式後將會安葬山口縣老家長眠。暗殺安倍的兇嫌山上徹也距離3公尺處掏槍射擊，2次扣下板機的時間差超過2秒，警備人員卻讓這間隔成了大漏洞，引發許多人民質疑「為什麼不給具體答案，到底誰錯了?」、「請承認疏失，真的無法原諒…」

9日奈良縣警察本部長鬼塚友章召開記者會鞠躬道歉，神情凝重表示「不可否認這次的維安出了問題，我們還在努力調查『背後攻擊』的具體細節以及人員配置、應變能力等等。我深知身負重任，因此非常嚴謹看待這件事情」。

接著感嘆「這將是我從警27年生涯中最大的悔恨…」

安倍任內擔任日本警視廳警備局長的米村敏郎10日採訪時表示，「國家對於槍枝敏感度相較美國缺乏，FBI訓練通常會教你，聽到槍聲時要蹲低往反方向逃，沒得跑就躲起來。」不過確實日本人普遍聽到槍聲，下意識很難相信「這是槍聲」。米村敏郎認為維安確實存在漏洞，並沒有完全發揮保護作用。

報導引述消息人士稱，此事件將導致警察廳內外部巨大變革，本部長鬼塚友章很大機率將引咎辭職，就連現任警視總監大石吉彥位置也可能不保。