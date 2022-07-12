現代人三餐老是在外，每到用餐時間「要吃什麼？」總是讓人難以拿定主意，這時候方便好吃的炒飯就成了眾人的熱門選擇之一。不過，一盤看似普通簡單的蛋炒飯，卻必須要有不簡單的功夫才能讓色香味俱全，日前就有網友分享一間餐廳與眾不同的蛋炒飯，讓許多網友笑說，果真是「粒粒分明」。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文，並貼出一張照片，拍攝地點疑似是在一間自助餐廳，只見畫面中央擺了滿滿一盆蛋炒飯，一顆顆金黃的米粒搭配上翠綠青蔥，讓人看了食指大動，只不過讓人詫異的是，炒飯上面有數十顆渾圓白嫩的水煮蛋，與一般印象中的蛋炒飯大相逕庭，讓原PO看了直說，原來「蛋加炒飯」就等於「蛋炒飯」。

日前有網友分享，跟自己印象不符的超狂「蛋炒飯」，裡面居然不惜重本放超多水煮蛋。（圖／取自爆廢公社二館）

這則貼文吸引大量網友的關注，紛紛留言朝聖，直說「這個比較重本欸」、「雖然怪怪的，但不知道該怎麼反駁」、「有錢人才吃得起」、「良心店家」、「這是昨晚剩下的炒飯跟水煮蛋」、「真材實料的店家，讚啦」。

除此之外，也有網友加碼疑似是大陸製作的特製版「蛋包飯」，是用白嫩的水煮蛋包裹住金黃米粒，牆上貼的單子上還寫著「蛋包飯2元」，讓許多人笑說，真的是名符其實。