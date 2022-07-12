「天空新聞澳洲台」（Sky News Australia）11日報導，上任還不到2個月的澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）飛往華盛頓與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）見面，並聲稱「高科技武器比核潛艦更重要」，讓澳洲、英國和美國組成的AUKUS抗中聯盟蒙上一層陰影。

根據報導，馬勒斯11至14日訪問美國，主要目標包括與奧斯汀會面，討論應該如何深化AUKUS聯盟之間的合作，以及美國和英國向澳洲提供核子動力攻擊潛艦的計畫；不過馬勒斯指出，他認為對澳洲的國家安全來說，極音速飛彈這類高科技武器的重要性，可能比核潛艦來得更高。

「天空新聞澳洲台」指出，近期剛上台的澳洲新政府正努力尋找方法，以填補新型核潛艦服役前的戰力空隙，因為就算計畫獲得通過，相關建造作業仍可能耗費至少20年，讓現役「柯林斯級」（Collins-class）柴電動力潛艦面臨過度老舊與任務能力不足的問題。

但馬勒斯也強調了澳洲與美國多年來的安全合作關係，包括已簽署超過70年的《美澳紐防衛公約》（ANZUS）；他表示，在戰略環境不斷變動之下，這類持久性夥伴關係的重要性遠超以往，由澳洲、美國及其他盟友和夥伴共同維護現有國際秩序將十分關鍵。

《歐亞時報》（The EurAsian Times）指出，馬勒斯的發言為澳洲核潛艦敲響警鐘，而該計畫正是AUKUS聯盟結成的代表性合作項目，也讓人懷疑澳洲新政府是否有意重建與中國大陸的關係。