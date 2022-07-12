國境之南交通壅塞挨批，警署長黃明昭親自南下督軍。(警方提供)

公路總局為提昇屏鵝公路景觀，啟動種樹百里計畫，卻因道路施工導致國境之南道路壅塞，引起民怨，為解決難解交通問題，12日警政署長黃明昭親自南下屏東，並到現場勘查，做出六點指示，盼能緩解暑假旺季的塞車之苦。

黃明昭特南下前往台1線易壅塞路段聽取簡報，並邀請高雄市交通局、臺東縣警局、屏東縣警局等相關單位一同至枋山段現地會勘，共同商討疏導對策。

黃明昭聽取簡報資料後，作出六點指示，包括在台1線規畫交通疏導崗，請屏東縣警局全力疏導，其中易壅塞重要路口，需由資深員警指揮疏導，以便機動應處各種交通狀況；台1線施工路段與公路總局第三工程處隨時協調聯繫，施工路段於暑假假日期間應恢復雙向4車道通行，以利車流疏解。

暑假每周六、日，應啟動調撥車道，以增加疏導量能；啟動台1線與台9線車輛截流措施，避免車流大量湧入台1線，以提高疏導效能；假日每小時定點發布新聞，並請三工處於台26線與臺1線北上CMS提供民眾道路壅塞即時訊息及壅塞時段，讓民眾妥善規畫行程。

每周四、五透過媒體，提前宣導用路人多收聽警廣及使用相關交通路況APP，以即時掌握交通路況，避開壅塞路段。黃明昭提供具體交通疏導改善建議，期望在各相關單位全力協助下，讓這周假日疏導車流就能看到效率，讓民眾安心出遊，順暢返家。