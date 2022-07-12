民進黨明天將召開中執會通過徵召衛福部長陳時中參選台北市長、前交通部長林佳龍參選新北市長。外傳陳時中可能在周四參加完行政院會後請辭，不過陳時中並未鬆口，強調還要商量，尚未完全定案。

蔡英文總統10日已召開民進黨選對會，通過將徵召陳時中、林佳龍戰雙北，13日的中執會將進行後續的徵召提名作業。

民進黨也積極為林佳龍造勢指出，今天林佳龍出席民進黨新北市黨部主委交接典禮，民進黨祕書長林錫耀、新北市黨部主委何博文、新北市議會黨團總召陳啟能等人都出席，團結挺林佳龍，為選戰暖身，一起衝刺！

民進黨在臉書中引用蔡英文的說法，強調林佳龍民調最高、最能夠團結黨內、也最有機會打贏對手，因此徵召林佳龍參選新北市長。新北市需要一個能夠跨域治理，能夠由首都圈聯合治理，來承擔下一棒新北市長的重任。「林佳龍也會不畏困難，接下重責大任」。

民進黨表示，林佳龍一定把新北市長「該做，卻沒有辦法做好的事」都擔下來，與中央合作，聯合治理。特別是在「恩恩案」爆發後，我們更要用同理心，來思考如何解決問題，服務人民。

民進黨認為，作為政府政務官，疏通中央與地方，林佳龍解決新北市長侯友宜無法處理的問題，有能力、有抱負，就是林佳龍展現改革的決心，「請大家一起分享，支持林佳龍 ！」