克里姆林宮表示，俄羅斯總統普丁(Vladímir Putin)於下周訪問伊朗，與伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi），以及同時來訪的土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)舉行會議，主要討論敘利亞問題。另外伊朗表示，會與俄羅斯在新技術方面進行合作，美國猜測是伊朗提供無人機給俄羅斯。

半島電視台(Aljazeera)報導，伊朗外交部在一份聲明中表示，自烏克蘭戰爭之前以來，伊朗和俄羅斯在「新技術」方面開展合作，但矛盾的是，發言人卡納尼(Nasser Kanani )又稱「沒有特別的發展。」

美國白宮國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)表示，就美國收到的情報表明，伊朗正準備提供俄羅斯伊朗製的無人機，以及相應的訓練。

伊朗是少數沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭的國家。相反的，他們認為這場戰爭源於北約擴張，因此是西方造成的。

美聯社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)說，訪問德黑蘭期間，普丁將與伊朗、土耳其領導人舉行三邊會議，討論的主題是敘利亞相關事務。

佩斯科夫告訴記者，在訪問德黑蘭期間，普丁也將與土耳其總統艾爾段單獨會晤。土耳其是唯一仍保持與俄羅斯對話關係的北約國家。