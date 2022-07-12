民進黨選對會10日建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長，陳時中隨即成立臉書粉專並PO文喊「責任來，我就扛」，11日更語出驚人說自己的職務是「自由業」。對此，國民黨立委賴士葆稱，陳時中真的是落實把政務官當作自由業！

賴士葆舉幾個陳時中把政務官當自由業的例子：

陳時中在防疫期間違背戴口罩的禁令，自由地跑與防疫無關的活動，暢飲紅酒，眾人群聚高歌歡唱，暢快淋漓近乎陶醉的模樣，沒有一個政務官像他這樣自由。

另外，立法院成立調查小組，陳時中竟然 違法違憲拒絕接受國會監督，將所有的資料列為機密，黑箱封存，自由到近乎獨裁了。

並且，監委想要約談陳時中， 蘇貞昌 立即呵護嗆聲說：「約談是不公平、不道德」的謬論。陳時中像天之驕子，連監委都迴避。

賴士葆痛批，陳時中防疫過程中，口罩、疫苗採購、快篩劑之亂、護航高端等等政策失誤，再加上4百多萬人確診，近8千人死亡，沒有負起任何政治責任。陳時中無拘無束、無人監督、自由自在、來去自如，真的是落實把政務官當作自由業！