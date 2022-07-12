女星黃嘉千2006年與加拿大籍老公夏克立結婚，家庭幸福模樣令外界稱羨不已，如今16年婚姻即將走向盡頭，正在打離婚官司，還是由黃嘉千「提告」，令外界跌破眼鏡；黃嘉千好友竇智孔出面聲援，隔空怒罵夏克立，讓不少人疑惑離婚內幕，夏克立好友也列黃嘉千5大罪狀，兩方人馬隔空交戰，讓外界看得霧裡看花，已經淡出螢光幕許久的作家吳淡如疑似看到新聞，有感而發：「兩個都是好人，也可能處不好的。有時候就是緣分盡了，不愛了，將來不能一起生活了。」

作家吳淡如雖淡出螢光幕許多，在網路上仍有一群忠實粉絲，她今（12日）在facebook發文：「有關於婚姻，現在怎還在探究：誰和誰沒在一起，就一定必須有歸責的一方？世上問題沒有這麼簡單。」她站在中立角度分析「兩個都是好人，也可能處不好的。有時候就是緣分盡了，不愛了，將來不能一起生活了。」吳淡如也強調「任何分開，不必把其中一個人搞成爛人。任何不合，別人不須幫腔。越多人幫嘴，越沒有好聚好散的機會。」

她也表示自己不認同去幫腔的作法：「看不慣江湖行徑，人家心頭已經受傷，還割一刀去灑鹽。有些事情自掃門前雪最好。」該篇文雖然沒有提到任何關鍵字，不過已經有許多粉絲猜到大概是說黃嘉千與夏克立風波一事，許多人贊同吳淡如的想法「認同，千萬不要去管夫妻之間的事，公親變事主」、「所有的事唯有身歷其境的人才懂，其他人無需多言。」、「一般的婚姻已經有太多配角變主角的問題，演藝圈的婚姻更難，走過路過都可以發表意見。」、「好多好朋友代發言，真的很困擾~唯恐天下不亂」、「嗯他們兩個我都喜歡看，真的沒想到會這樣」。