「飛兒樂團」（F.I.R.）近期受台北流行音樂中心董事長黃韻玲邀請，將在13日於高雄衛武營舉辦「美麗的創作」講唱會。阿沁曾寫下許多夯曲，至今印象最深刻是替4金歌后蔡健雅創作〈Beautiful Love〉，他笑說，蔡健雅是大前輩，當時被她稱讚這首歌很好聽，「我就像小粉絲被偶像肯定，做夢都會笑」。

他憶起在錄音室時，蔡健雅還笑虧，「你這首歌寫得也太難了吧」，隨後又受邀參與拍攝〈Beautiful Love〉MV，與天心搭擋演出情侶，他直喊：「實在是太美滿。」陳建寧則分享創作經典〈婚禮的祝福〉原先是應歌神張學友邀歌所寫，但最後交由被譽為歌神接班人的陳奕迅演唱，瞬間爆紅，陳建寧笑說：「每首歌都有自己的命運，你永遠不知道會有什麼驚喜。」

他們近年來工作忙碌之餘，花很多時間陪伴家人，陳建寧因父親先前曾中風，家人們也因此養成固定聚餐的習慣，所幸父親病情沒有惡化，目前狀況良好。阿沁與老婆花花婚後育有2女，他自認在家就會自動變成女兒傻瓜，自豪講故事功力一流，很會活靈活現的角色扮演，每天逗得女兒們笑開懷，他開玩笑說：「哪天我歌寫不出來，可以改寫童書，應該會很受小朋友歡迎。」