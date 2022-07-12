日台交流協會開放弔問安倍 2天來突破4000人。（取自日本台灣交流協會臉書）

日台交流協會開放弔問安倍 2天來突破4000人。（取自日本台灣交流協會臉書）

日台交流協會開放弔問安倍 2天來突破4000人。（取自日本台灣交流協會臉書）

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，日台交流協會昨天起開放弔問簽名，交流協會表示，自開放後事務所的人潮從未間斷過。今日高達約2500人前來弔問，僅僅兩天累積造訪人數已經突破4000人。

日台交流協會指出，在東京增上寺肅穆舉行安倍前首相喪禮的今日，台灣民眾也無時差零距離為台灣的親友悼念。場內的留言簿、正門的留言牆隨著造訪民眾的來來去去越來越充實，留言簿上有精緻的毛筆畫，有小朋友留下了可愛的黏土作品，以及各式信函等等。

協會表示，最令在場工作人員印象深刻的是淌著淚水用顫抖的雙手，將親手刻鑿的紀念木雕獻給安倍前首相的爺爺了，正門的留言牆上甚至已經騰不出空間，大家紛紛貼上便條貼以傳遞心意。不僅中日英文，甚至還有以台語呈現的字條!另外也有肖像畫、祈福的紙鶴等等。

不論何種呈現方式，交流協會強調，每一份心意我們都以最深的感謝確實收下了。「相信安倍前首相在天之靈，看到來自台灣源源不絕的支持與慰問也一定非常感動亅。