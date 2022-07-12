去年底台中市立委第二選區補選，引爆出台中港碼頭經營權利益糾葛，事隔半年，台灣港務公司6月15日發出公文，以配合離岸風電國家政策為由，終止與成豐倉儲裝卸的105號碼頭契約，12月底前收回經營權。

台中港105號碼頭去年1月28日公開甄選完成，同年3月完成簽約，成豐倉儲計畫經營煤炭專用碼頭，約期長達20年，在取得經營權1年後，台灣港務公司6月15日發文成豐倉儲要終止契約。

由於去年11月台中市立委第二選區補選，引爆出台中港碼頭經營權之爭利益糾葛，顏清標家族被打的遍體麟傷，最終顏寬恒在補選中吃下敗仗。如今，一張公文拿回經營權，外界質疑秋後算帳。對此，顏家未做出回應。

台灣港務公司業務處經理李佳穎表示，由於港公司配合行政院與經濟部能源局，規劃將105號碼頭與其後線土地擴大做為海上風力發電機組的基地，因此終止契約。對於外傳成豐倉儲要求償，台中港務分公司表示，目前未收到業者有求償回應。

台灣港務公司發給簽約經營105號碼頭的成豐倉儲裝卸公司公文，主旨清楚寫下：終止貴我「台中港105號碼頭及後線土地投資興建暨租賃經營契約」。內容則說明：為達成2050年淨零碳排之能源轉型願景，推動離岸風電國家政策，確有使用台中港105號碼頭之明確需求，依「台中港105號碼頭及後線土地投資興建暨租賃經營契約」第42條第1項第1款「政府實施國家政策，從事港口發展，港灣建設等情形必須收回者」規定終止契約。