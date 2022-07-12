中華文化教育暨體育交流促進會偕同中華民國排球協會、台北市體育局、企業排球台北市鯨華女子排球隊、舞動陽光有限公司，聯合舉辦「登峰造極青年排球邀請賽」，邀集排球聯賽高中男子組甲級前八強學校隊伍、高中女子組甲級前六強學校隊伍，在18到23日期間匯集台北體育館，創造一場難得看到的高中排球競賽，讓最優秀的高中排球學校隊伍在暑假，打造一場熱血好看的排球饗宴。

高中男子組包含豐原高商、明德高中、內湖高中、華僑高中、內湖高工、頭城家商、麥寮高中與福誠高中等8隊參加，將進行20場激戰；高中女子組包含中山工商、東山高中、內湖高中、鶯歌工商、南湖高中與華僑高中等6隊參加，將打15場比賽。

中華文化教育暨體育交流促進會以推動全球華人圈文教、體育交流為宗旨，舉辦各類相關活動，希望藉以提振國內青年運動風氣，增進國際體育交流。這場精彩且公益的高中排球活動免費入場，我們誠摯的邀請所有熱愛排球的朋友能在活動的時間，來到現場為球員們加油，透過大家的分享，我們一同為台灣高中排球高喊加油，讓世界看到我們。