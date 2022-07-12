夏天蚊蟲多，許多民眾為了保持居家清潔，都會勤奮的整理家中雜物。一名網友就表示，自己每天都會打掃家裡，不過最近卻發現有一種怪蟲出沒，讓身為家長的他相當擔心。許多人看了照片後，馬上就認出其實是「蜚蠊瘦蜂」，是一種會吃蟑螂的益蟲！

原PO在臉書社團「爆系知識家」發文表示，自己和孩子的租屋處是舊公寓二樓，除了每天都會打掃外，門窗和排水孔也都會緊緊關好，最近在打掃時卻發現有幾隻黑色怪蟲出沒，而且蟲的彈跳速度很快；不過因為不了解，就算抓到了他也不知道如何處理，「請問一下有人知道這是什麼蟲嗎？」

許多人認出黑色怪蟲就是蜚蠊瘦蜂，是一種會吃蟑螂的益蟲。（翻攝自爆系知識家）

對此，許多網友紛紛回應「我家前兩天才有一隻飛來飛去，我女兒被嚇的ㄐㄐ叫」、「腳好長喔…」、「會飛對嗎？我家好像也出像過」，也有人馬上認出怪蟲身分，「益蟲，蜚蠊瘦蜂」、「拜拜蟲…抓後兩隻後腿他會拜拜…」、「益蟲，我30年沒看過牠了！別殺！」、「吃蟑螂的好朋友」、「我好久沒遇到了耶，小時候常看到」、「印象中長輩好像說過叫『一鞠躬』、『點點頭』」。

根據環保團體環境資訊中心說明，蜚蠊瘦蜂普遍分布於溫帶、亞熱帶地區，由於透過寄生在蟑螂的卵中殺死蟑螂，因此常伴隨著蟑螂出現在住家中，可以說是蟑螂的天敵。若要預防蜚蠊瘦蜂，民眾應維持室內整潔、定期清理垃圾，減少蟑螂滋生，自然能防範蜚蠊瘦蜂的出沒。