接受民進黨徵召參選新北市長的林佳龍，今（12）日出席民進黨新北市黨部主委與執評委交接典禮，提及新北是台灣第一大都、新首都，是大台北首都圈的樞紐城市，新北市不好，大台北首都圈就不好、台灣也不會好，他喊話「民進黨在新北市提名的1+37個市議員候選人將會團結一致，展現民進黨新北隊最強的戰力，一起贏得為新北市民服務的機會」。

林佳龍在臉書表示，新北市作為大台北首都圈的樞紐，人口將近四百萬，對首都圈，甚至是台灣的發展，都動見觀瞻。他也感謝蔡英文總統的肯定，林佳龍也承諾「一定會加倍努力不負所託」，他也提及，今天是選戰倒數137天，民進黨在新北市剛好提名1+37個市議員候選人將會團結一致，展現民進黨新北隊最強的戰力，一起贏得為新北市民服務的機會。

林佳龍也指出，「國民黨在新北市執政16年，根據民調顯示，六都之中，新北市民幸福感與光榮感只排名第四，是後段班」，林坦言「新北市雖已升格直轄市多年，但市政始終沒有升級」，而林佳龍在交通部長任內，整合大台北首都圈的軌道路網，加速推動多項新北市的重大建設。

同時台灣智庫提出的Taipei plus政策論述，則是以跨域治理、數位治理的方法，打破都市的本位主義，整體規劃首都圈的發展，林佳龍更說「要以此來推動新北市的發展」，甚至直言「侯友宜市長該做卻沒有辦法做好的事，我來擔！」最後林佳龍強調他有信心、有把握打贏這場選戰，未來，新北市將串連起大台北首都圈，帶動首都圈共好。