性感女神鍾麗緹和小12歲男星張倫碩結婚6年，感情依舊幸福甜蜜，而男方將她和前夫所生的3個女兒視如己出，因此鍾麗緹也讓三個孩子都改和張倫碩同姓，今(12日)是張倫碩生日，小女兒考拉（Cayla）也在抖音發布影片，並甜喊「爸爸生日快樂」。

考拉和姊姊Jaden為了給張倫碩驚喜，父女3人特地拍攝抖音影片，姊妹倆各自戴著面具，在張倫碩毫無準備的時候突然出現，讓他嚇了一大跳，最後她們還詢問張倫碩知不知道12號是什麼日子，才知道是自己生日，而她們也甜祝張倫碩生日快樂。

鍾麗緹女兒替爸爸慶生，身高快追上媽媽引熱議。(圖／取自抖音)

張倫碩在看到2個女兒準備的生日驚喜，也滿臉笑容，看起來非常幸福，一家人互動相當溫馨。另外，張倫碩也在抖音發布和鍾麗緹、2個女兒的影片，影片中他們都穿上短褲，玩起二選一的遊戲。

不過13歲的Jaden和12歲的考拉，都遺傳媽媽的好基因，擁有一雙逆天長腿，尤其身高快追上媽媽的Jaden，腿看起來幾乎和鍾麗緹差不多長，而51歲的鍾麗緹也令人驚艷，纖細身材完全看不出歲月痕跡，一家神基因讓網友稱羨不已。