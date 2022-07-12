日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，副總統賴清德赴日弔唁，不少人評為「台日外交重大突破」；但台大教授左正東今(12日)在《正常發揮》節目中表示，私人身分訪日無須敲鑼打鼓，否則會傷害雙方互信，他還舉美國國務卿布林肯與中國外長王毅會面為例，確認了「兩岸同屬一中」的互動基礎，民進黨政府應該密切注意，不要輕易放棄任何與大陸的破冰機會。

左正東連線受訪表示：「好些綠營名嘴不斷地談，說賴清德這次去日本是台日關係的重大突破，我覺得其實這個是非常要不得的。為什麼呢？因為既然賴清德是以私人身分訪問，當然從我們國家的角度看，可能是有些委屈，但這已經是兩全...兩邊的需要都能夠滿足的情況下，所做的一個安排。」

（影片來源取自《正常發揮》若有移除請見諒）

他認為：「那你既然去了，就應該更加地低調。賴清德沒說什麼，反而是一些綠營的朋友開始不斷地吹噓說，這次是重大的突破，我覺得這個是非常不好。在馬英九任內時，剛好遇到新加坡總理李光耀去世，那個時候馬英九有宣揚什麼重大的外交突破嗎？說總統訪問新加坡？都沒有啊！所以我想，既然是喪事嘛，既然是去弔唁，就低調。不要前腳非常低調，後面就不斷敲鑼打鼓，這個我覺得是非常不好的一種做法，也會傷害了雙方的互信，也對國家沒有幫助。」

被問到美中設立雙邊關係「護欄」時，左正東指出，美國跟中國大陸的關係非常值得台灣關注，因為這次兩邊對話，依照大陸媒體的說法，是坦誠而有建設性的，是非常針鋒相對而且有問有答的。像布林肯跟王毅會面時有提到，美國不支持台灣獨立，也不希望台海改變現狀；王毅則說你不支持「台灣獨立」，就不能掏空「一個中國」啦，不能在台灣問題上切香腸等，在訪問東協時又再一次講，他說為什麼台海目前會這麼緊張？就是因為民進黨政府放棄了「九二共識」。

左正東強調，所以王毅很明白回答了兩岸的現狀就是「同屬一中」，中國的主權跟領土沒有改變，這些都是嘗試去回答布林肯，既然布林肯提出了美國對中的政策，包括對兩岸的政策，那他就要把這些問題都釐清，作為雙方互動的一個基礎，這個是民進黨要非常密切注意的。

左正東強調，過去民進黨對兩岸談判一直抱持著排斥、迴避的態度，在雙方有一點點破冰的機會時，其實民進黨都沒有去把握，例如台灣缺快篩、大陸願提供，陸委會馬上加以駁斥、訕笑，這些都是不應該有的態度。