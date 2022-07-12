想要成功減肥需要毅力，一名女網友兩年內透過飲食控制與運動，從75公斤減至52公斤，沒想到瘦回標準身材，卻被男友嫌棄胸部縮水、變垂，開始越來越冷淡，讓她苦惱要不要復胖成原本狀態，讓不少人氣炸力勸乾脆換掉男友。

原PO在Dcard發文表示，自己花了快兩年，靠著168飲食加上教練課，從160/75成功減重成160/52，雖然發現胸型變小變垂，E罩杯已經掉到小C，自己也不太放在心上，但男友在一次恩愛後卻出言嫌棄，「其實我比較喜歡你減肥前的樣子，至少胸部是漂亮的」。

男友一席話讓原PO無所適從，坦言會開始減肥也是想要漂亮一點，讓男友在朋友面前更有面子，努力瘦下來胸部變形，男友也越來越冷淡，讓她不知道該吃回去原本的體重，還是要繼續維持目前的體態。

貼文引起熱議，不少人建議原PO直接換掉男友，「當然是維持現在的，如果最後影響感情的話，換一個男友比較快，你目前的條件相較之前是更好的」、「如果是我女友為了我減肥，開心都來不及了還嫌棄，真的可以分」、「可以看得出妳男友只愛妳的奶，不愛妳的人，這種人可以分了」、「小減換衣服，大減換男人，懂我的意思嗎姐妹」。

也有女性網友鼓勵原PO，紛紛推薦塑胸方法，「訓練胸部的肌群，提拉上去就會挺了」、「建議可以多練胸，我之前也超垂現在變很挺」、「如果是你自己會在乎的話，可以去做胸部按摩」、「現在按摩師很厲害，很多乳腺按摩調整、美胸課程」、「小C穿衣服很好看！可以時尚但是又有料」。