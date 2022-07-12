連年疫情衝擊、通膨、悲觀景氣，再再重挫社福募款，推廣近20年、協助逾2萬人次的「白手杖愛盲行動」也險受疫情波及而斷炊。愛盲基金會今天發起「愛盲好厝邊-白手杖愛盲行動募款計劃」，呼籲民眾加入愛盲好厝邊，助全台視障者勇敢前行。

白手杖愛盲行動自2004年開始推廣，每年平均需募集1500支白手杖、3000小時以上定向行動課程經費，免費提供視障者學習走出家門、邁向獨立自主的生活。愛盲基金會董事長謝邦俊表示，愛盲每送出一支白手杖，不僅代表著有一位視障者即將走出黑暗，更代表著他們的家庭也一起重見光明，白手杖愛盲行動不能停，需要各界好厝邊來幫盲。

視障者孟俊表示，學會白手杖和定向行動，獨自出門、工作都不成問題，但中午去自助餐買便當時，感謝自助餐店員幫忙夾菜，讓他每一口都吃得健康又幸福；視障者惠琴說，北車地下街因為疫情常常部份封閉，很容易迷路，感謝熱心民眾陪著她走去搭公車，讓她能平安回家。」

捐款可洽愛盲基金會官網。