進入2022年來美股走勢顛簸，押注高股息股的投資人獲得回報。標普500企業第二季發配的股利創下新高紀錄，超過1,400億美元，預期2022年全年股利可望出現兩位數成長，將是2014年來首見。

根據標普道瓊指數公司（S＆P Dow Jones Indices）統計，標普500指數成分股第二季發配的股息寫下1,406億美元紀錄，超越第一季的1,376億美元，和2021年同期的1,234億美元。

年度股息已連續10年改寫新高紀錄，除了2020年出現小幅下降。標普道瓊指數公司資深指數分析師席爾法布雷特（Howard Silverblatt）預期，第三季與2022年的股息將雙雙再創新高。

席爾法布雷特指出，2022年的股利增幅將大於以往，因為企業銷售強勁，打算將部分獲利回饋股東。2021年的股利創下5,112億美元紀錄，他估計2022年可望增加逾10％，將是2014年來首次兩位數增幅。

Allspring全球投資公司資深投資策略師傑考布森（Ben Jacobsen）表示，「企業欲藉由股息告訴投資人，公司狀況良好。企業如果能持續發派和調高股息，通常暗示對業務展望有信心。」

在此同時，標普道瓊指數公司數據顯示，標普500企業第二季的庫藏股規模預計創下紀錄新高，達2,864億美元。

席爾法布雷特指出，就回饋股東而言，企業喜歡庫藏股多過股息，因為庫藏股計畫一經宣布，股價便會立即做出反應。

但如果要縮減回饋股東規模，企業會優先選擇庫藏股，而不是減少股息，因為砍股息無異是昭告天下，公司發生現金流量問題。

2022年來美股遭遇逆風，但高股息股票表現相對抗跌。由標普500前80大高殖利率公司組成的標普500高股息指數，2022年來下跌4.7％，跌幅低於大盤的19％。