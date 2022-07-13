聯合國糧農組織（FAO）日前報告顯示，6月全球糧價連三月走跌，但依然維持在歷史高檔、接近3月創下的高點水平，顯示俄烏戰事等推升糧價的因素仍未消散。野村集團（Nomura）近日警告，亞洲食物價格恐持續上揚。

野村首席經濟學家瓦瑪（Sonal Varma）近日接受財經媒體CNBC訪問時表示，亞洲糧價變化速度向來落後於全球，主因在於亞洲政府祭出補貼政策並管控價格，以短暫緩解通膨上漲壓力。

瓦瑪表示，新加坡、韓國、菲律賓與印度食物價格下半年可能出現最大漲幅。亞洲糧價高峰可能落在第三季。

瓦瑪與其團隊6月發布報告指出，食物淨進口約佔菲律賓國內生產毛額（GDP）逾2％，在亞洲地區（日本以外）排名第二高，僅次於香港。

韓國、新加坡也因高度仰賴食物進口而面臨風險。印度小麥與稻米產量雖能自給自足，但近日面臨熱浪侵襲與雨季延遲等問題，加上肉、蛋等食品價格持續攀高，可能進一步推升物價。