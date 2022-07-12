洛克希德•馬丁公司(Lockheed Martin)透露，已在今年2月份，向美國空軍研究實驗室交出一具小型能量武器，據該公司的描述，是「該雷射武器能夠使戰鬥機擊落來襲的防空飛彈」。

即時防衛(Breaking Defense)報導，洛馬公司高級主管(Tyler Griffin)表示，「這是同類型設備中，功率中最小、重量最輕的高能雷射器。」

五角大廈相當重視能量武器的研發，委託了包括洛馬、諾斯洛普格魯曼、雷神、波音等公司或合作，或分別開發雷射武器。其中美國空軍的「自主保護高能雷射示範器」(Self-protect High Energy Laser Demonstrator)，簡稱「神盾計畫」(SHiELD)，是由多個公司的共同研發專案，洛馬所負責的部分「長槍」(LANCE)，原名「下世代小體積先進雷射」(Laser Advancements for Next-generation Compact Environments)就是雷射砲的本體，而諾斯羅普格魯曼公司是製作「光束控制系統」(beam control system)，將雷射引導至目標，以及安裝在飛機上的筴艙。波音公司是負責該吊艙的子系統，已經交給五角大廈。

2021年2月，波音團隊與雷射武器吊艙框架的合照，應該就是雷射武器的尺寸。(圖/洛音)

戰區(The Drive-WarZone)報導，早在 2017 年底，美國空軍研究實驗室(AFRL)計劃在2021年時，可以將雷射武器安裝到戰術戰鬥機(也就是F-15、F-16、F-22、F-35)上測試。然而我們並沒有等到，顯然出現了延遲。

或許是技術困難以及新冠疫情造成的工作問題，不過負責製作吊艙的諾格公司，以及子系統的波音已在2021年完成了他們的工作，因此我們已看的到雷射吊艙的尺寸，體積與外掛油箱接近。

早先洛馬公司的概念影片，將雷射武器設定成F-16 戰鬥機可攜帶的吊艙。不過空軍官員們也談到了將相同技術用於更大、移動速度更慢的轟炸機與戰鬥支援飛機的可能性。因為對比於靈活的戰鬥機，大型飛機遭遇飛彈攻擊的逃生難度明顯更大。

我們先前看過很多雷射武器擊落無人機的畫面，卻很少看到雷射武器擊落高速的砲彈與飛彈的影像。不過「戰區」的報導說，波音公司於 2019的地面測試期間，已經可以成功多次擊發雷射，也曾在白沙飛彈靶場上空，擊落了多枚空射飛彈。