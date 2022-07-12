یہ لڑکا انٹرویو کے دوران فیملی کو تنگ کر رہا تھا _جسکی وجہ سے فیملی پریشان ہوگئی تھی__میں نے پہلے پیار سے سمجھایا کے ایسا نہیں کرو مگر سمجھانے کے باوجود یہ لڑکا نہیں سمجھا اور زیادہ ہُلّڑ بازی کررہا تھا_ جس کے بعد مجھے زیب نہیں دیا کہ اسے اور موقع دیکر برداشت کیا جائے ؟ pic.twitter.com/4jmuSsInYg — Maira Hashmi (@MairaHashmi7) July 11, 2022

新聞工作者在鏡頭前常會面對許多突發狀況，如何臨危不亂處理往往考驗個人專業度。不過巴基斯坦這名女記者卻在連線時對著路人甲「神來一掌」，影片可以看到，她疑似工作時不斷遭到干擾，最後直接在鏡頭前大失態。

根據新德里電視台報導，事件發生在周日，巴基斯坦為即將迎來伊斯蘭教重要節日「宰牲節」（Eid al-Adha）慶祝，這天穆斯林會穿上新衣，以宰殺牲畜分食窮苦人家，以確保每位信徒都有肉吃，同時代表對真主亞伯拉罕的虔誠。

該名長相清秀的電視台記者梅拉·哈許米（Maira Hashmi），當天正在進行現場直播，可以看到周圍擠滿了民眾，大家嘰哩呱啦講個沒完。畫面右手邊的男子一度作勢舉起手，像是在跟誰示意，女記者最後忍無可忍，直接一巴掌朝他臉上甩去，影片曝光至今累積超過40萬人觀看。

事後梅拉·哈許米也在個人平台澄清，被打的年輕人在現場瘋狂騷擾一個家庭，弄得他們很不爽，反問「還需要忍嗎?」對於大批網友湧進推特對她惡言相向，她則回擊「我尊重每一個人，不管你是男生還是女生，即使你們認為我是錯的。我必須說，對於一位女孩被欺負、歧視，沒有人有權利忽視這一切，錯誤仍在各個地方發生。」

留言區掀起網友兩極評價，有人認為「影片只說明一件事，巴基斯坦女性將獲得更多權力，男性是沒用的人。」、「大家都不認識這位年輕人，但妳做了一件錯的事」、「多麼廉價的思考邏輯…別再為了挺女權而挺。」