女星妖嬌由「黑澀會美眉」身分出道後，就憑著亮麗外表與兇猛好身材朝向多元化發展，除了會唱、會跳、會演戲之外，妖嬌近期也開始朝著DJ界邁進，並在各大活動中展現音樂實力，使她人氣不斷攀升。近日曬出美照，貼心提示是深夜福利，只見她穿著泳裝露出北半球，讓網友鼻血直流。

女星妖嬌在今（12）日凌晨發文，她說：「生活是自己的，盡情打扮，盡情可愛」，並附上4個黑色愛心，標記打上深夜福利，照片中她似乎在泳池畔，雖然戴著口罩遮住大半張臉仍不減魅力，妖嬌穿著黑色繞頸泳衣，不過該泳衣胸前布料用鐵環連接，大方秀出雪白北半球，性感指數破表，讓不少網友看了就鼻血狂流。該照片擁入7千多人點讚，不少粉絲直誇：「這不是可愛，是辣」、「這怎可能是可愛啊！是性感美女」、「妖嬌根本是辣的代名詞」、「好看啊看到我都噴鼻血了」有粉絲還開諧音梗玩笑「自取其乳」

頗有人氣的她近期邀約很滿，日前在限時動態宣布自己受邀「高雄旗津啤酒嘉年華」演出，而且同場嘉賓居然有「國民姊夫」具俊曄，讓妖嬌直呼：「太期待了啦！跟國民歐巴同台耶，還不用付錢！免費入場！小孩子帶過去就對了」，除了DJ工作，妖嬌還斜槓主持工作，今年與艾瑞瑞、FerFer一起主持網路節目《不准不漂亮》，為此她積極在社群平台宣傳，希望大家能多多支持她。