不少公司都有獨特的規定和文化！一位女上班族上網發文抱怨，表示自己剛換新工作，但新公司不僅不提供衛生紙，居然還有一個恐怖潛規則，讓她才工作短短2個月就萌生辭職的念頭，超崩潰的遭遇一曝光，馬上讓許多網友為她抱不平，建議她趕快換工作。

原PO在社群論壇《Dcard》上發文表示，自己任職於一間傳產公司，面試時公司就有提到，上班時如果有使用衛生紙的需求必須自行準備，因為「公司不管是餐廳、廁所都不提供衛生紙」，起初原PO並沒有多想，直到入職2個多月後，才驚覺公司還有不讓員工上廁所的潛規則，她補充「有時一個早上才去過一次而已，之後想再去第二次的時候，就會被兇『剛剛不是才上過而已』」，導致原PO往後不敢上廁所。

而類似的事情已經不只發生過一次，氣得她直說，「公司賺這麼多，連一個衛生紙都不願意提供給員工使用！」更讓她忍無可忍，下定決心要離開這間公司。但沒想到家人聽聞她的遭遇後卻不斷苦勸「工作不好找」，希望原PO可以冷靜後再思考一下，讓她陷入兩難。

貼文曝光後引發網友熱議，認為「連衛生紙都提供不了的公司，應該也營運不了多久」、「建議換工作，哪有不給上廁所的道理」、「聽朋友說過他們公司會計的影印紙要自已找回收紙，沒預算買」、「有遇過，我還做5年，那時候剛出社會，被慣老闆耍著玩」，也有人呼籲，「可以公佈這家公司的名字嗎？或是在哪個縣市？」希望不要有更多人踩雷。