美歐亞協助茂林國中最大程度利用校園閒置屋頂、風雨球場、汽機車棚架鋪設太陽能板。（美歐亞綠能提供）

配合教育部「班班有冷氣，校校能發電」目標，排名新加坡前5大的太陽能開發商，美歐亞綠能（Maiora Renewable Energy）2019年進入台灣市場，積極投資環境友善的大型再生能源案場，更進駐台灣校園屋頂，協助學校推動再生能源轉型教育。

「由於茂林位在國家風景區域，鄰近紫蝶幽谷，過去有很多再生能源廠商來評估過光電架設，但都覺得樹林會阻礙日照不符投資效益。」茂林國中校長王耀英說明，「所以讓我最感動的是美歐亞做事的決心，陪我們從屋頂光電設計到完工，花費3年時間克服各種困難。」應用早年在新加坡、菲律賓完成15MW商辦屋頂型光電的設計經驗，美歐亞協助茂林國中最大程度利用校園閒置屋頂、風雨球場、汽機車棚架鋪設太陽能板。3年來努力不懈，秉持友善環境的企業綠能投資理念，以修整取代砍伐改善日照問題，幫助綠能以最永續的方式走入校園，也由修整幫助校園景觀更為整潔。

午休時間，由潔淨能源發電的冷氣提供了更舒適的用餐環境，也因此安定炎炎夏日中比較容易浮躁的情緒，成為老師在生活教育上的好幫手。「有涼涼的冷氣，大家一起吃飯都更乖更安靜了！」茂林國中校長王耀英解釋，直接「看」和「感受」是學習最快的方式。每天有免費的綠能冷氣可以吹，首先就能感受到太陽能發電對生活的幫助；未來學校將再引入EMS智慧面板系統，在智慧面板上，美歐亞光電板每日發電量、學校每天開冷氣需要的用電量都能夠明確的顯示，孩子就更能夠深刻的理解，透過再生能源設備我們如何平衡生活中的碳排放，以及綠能對人類生活、台灣、地球的重要成果。

自2019年以來，包含茂林國中等5所中小學在內，美歐亞已完成共計700kW的校舍屋頂及300kW的風雨球場光電板架設。透過回饋電子書、光電感應聲光教具等方式，協助校方發展能源教育相關課程及活動，活化光電板為永續教材。此外，學校也能因租借屋頂的租賃金及回饋金充裕經費，更進一步發展特色教育及多元化課程，如：街舞、爵士鼓、原住民母語歌謠等。投資綠能對美歐亞而言不僅是為守護地球環境，更希望發揮正面影響力，結合教育活動啟發後代延續永續精神，持續有意識地、負責任地努力保護現在及未來世代的環境。