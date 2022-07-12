被插隊的感覺真的很差！有男子一早去傳統早餐店，看了周遭沒其他客人，於是點了4顆飯糰，但做飯糰的大姊要他稍等1分鐘，豈料，這1分鐘內其他客人上門點1顆飯糰，此時，剛開始要做飯糰的大姊，竟先把做好的飯糰給那位客人，讓他非常不爽，臉臭大聲喊「4顆飯糰直接不要了」；也意外引起網友心有同感一起抱怨。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，他表示清晨5時10分左右至某傳統早餐店，當下沒看到任何客人，於是一下車趕緊點了4顆飯糰，一旁負責做飯糰的大姊表示「等她1分鐘就開始做」，豈料，還未過1分鐘，來了其他客人也點飯糰，此時，飯糰大姊也準備開始做飯糰，結果，他看的飯糰大姊先給後來到的客人，讓他非常不爽，直接說4顆飯糰不要了，其他拿的早餐直接結帳，不過，早餐店老闆娘卻提到「飯糰大姐有說要等1分鐘」，但他還是非常不滿飯糰大姊先給了後到客人飯糰。

貼文一出，網友心有戚戚焉紛紛留言表示「要是我，我什麼都不會說就走人」、「這是基本的先來後到」、「感覺不好」、「這種餐點我也是當場走人」、「這單被棄得很合理，老闆自己丟的」、「我也會生氣」、「我會連其他的都不要了」、「莫名其妙被插隊，一大早就心情整個不好」。

另外有網友也分享自身經驗「上週去買豆漿小籠包、水煎包及紅茶外帶也是先做後來的，結帳要付錢才知道不是我的餐」、「結帳還有排後面的問我，他只有一樣商品可以讓他先結嗎？」、「有的早餐店會先做給學生，還好意思說學生會遲到，我氣到說他們遲到會扣錢嗎」、「上次買麵後面的人先拿，店家說他的比較快所以先做」。