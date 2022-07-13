台北市副市長蔡炳坤11日餐敘時突感不適，全身無力斜倒在台北市長柯文哲身上，被醫生出身的柯P秒判定為中風，緊急送往仁愛醫院開刀，蔡右腦大出血，未來1周是關鍵期。有綠營側翼攻擊柯文哲，貼出柯與蔡同席餐敘的畫面梗圖，暗指柯帶高血壓的蔡應酬導致病發。「不演了新聞台」台長朱凱翔立即指出梗圖謬誤，放在蔡前面轉盤上的是「公杯」，還酸：「不懂，你要問時中啊！」

蔡炳坤11日晚間與柯文哲餐敘時突然倒下，柯表示一眼就看出是中風，緊急聯繫救護車送醫治療，到院後確定為「出血性腦中風」，即刻開刀。院方12日說明最新病況，蔡的右腦大片出血，緊急手術1.5小時後住進加護病房，目前生命徵象穩定，未來一周是關鍵期。

此突發事件引動綠營側翼見獵心喜，臉書粉專「只是堵藍」12日發表梗圖打柯，寫道：「台北市副市長蔡炳坤腦出血疑血壓沒控制好，兇手是誰？」並附上梗圖，下方是台北市衛生局宣導的高血壓防治注意事項「避免刺激性食物，如菸、酒、咖啡、高麗蔘」，上方則寫道「北市衛生局宣導高血壓勿喝酒，柯卻帶高血壓蔡炳坤交易應酬」，並用紅框標出兩人前方的酒杯。

柯文哲被指是帶蔡炳坤應酬導致中風的兇手，梗圖謬誤被秒破。（圖／取自不演了新聞台臉書）

但此梗圖被朱凱翔秒揪出謬誤盲點：「放在轉盤上的是公杯好嗎？堵藍不懂，你要問時中啊！老司機都怒了。」據了解，酒先倒進公杯，要喝時再從公杯倒進威士忌杯（威杯），比較好控制份量。

國民黨副發言人楊植斗莞爾回覆：「今日最好笑，堵藍是還在醉嗎？」網友也爆笑留言「不只堵藍，還堵白」、「我看見了皇家禮炮」、「不造謠就不是NHK認證造假新聞的堵藍」、「小時候不讀書，長大塔綠班」、「不曾醒過吧」、「我是不喜歡柯文哲，但為這種事情黑柯也太過分了吧？」、「有請『責任來 我就扛』、『酒杯來 我就嚐』那一位來解釋一下酒局禮儀」、「公杯都分不出來，陳落跑部長會震怒欸」、「不要笑人家沒見過世面嘛」。

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