資深狗仔葛斯齊因連爆大S前夫汪小菲而成名，最近他舉辦新書發表會《狗眼人間》，預告會爆料A咖女歌手的料，並透露女方曾參加過金曲獎，「交男朋友藏不住也換得很快，都會利用自己的戀情，提前告知狗仔來搏版面，如果不來拍就把新聞給別人」讓他非常不開心。近日葛斯齊在直播中透露該女歌手的身份，就是在本屆金曲獎復出的蕭亞軒。

葛斯齊在快手直播中表示蕭亞軒是發電機，因為過去交往和傳緋聞的對象就有16位，接著快速地列出蕭亞軒的緋聞名單，祝釩剛、隆宸翰、王陽明、田恩沛、白梓軒、李安卓、李威、周湯豪、梁耀基、劉德祖、陳樺、黃皓、柯震東、石正祥等都上榜，更直言：「她的男朋友從我以前到現在，沒有一張照片我失誤過。」

不過奇怪的是，蕭亞軒常交往不到3個月或甚至才1個禮拜，就會被狗仔拍到約會的畫面，而登上娛樂版面；葛斯齊回憶過去跟拍蕭亞軒跟柯震東的約會，想不到明星未到，狗仔就先抵達現場了，他推判蕭亞軒很有手腕，當時知道自己的名氣很有可能被跟拍，所以都會提前放消息給各家狗仔，「這個女孩子在鏡頭面前就是假象」，不過蕭亞軒都沒跟男友打過招呼，因此男方被偷拍時都會很不開心，甚至常常跟狗仔起衝突；葛斯齊認為蕭亞軒「為了形象，她可以消費自己的戀情，她身邊的人不願意，明白嗎？」更表示蕭亞軒當時沒有發新專輯了，因此「只能靠她的戀情，來維持她的熱度。」截稿前，蕭亞軒方尚未回應此爆料。

葛斯齊最近開直播爆料蕭亞軒。（圖／快手直播＠葛斯齊）

稍早，葛斯齊透過臉書發文：「酸民繼續酸，媒體就繼續炒，標題繼續衝動，我初心就是給真相，愛罵就不要點開，不然流量ㄧ衝上去，平台不會鬆手，24小時200萬（點閱），這就是證明，愛看又愛罵，這就是市場供需！」