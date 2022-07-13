《2022年上半年台灣採購經理人展望》調查報告12日公布，調查團隊中華經濟研究院指出，製造業者預判新台幣兌各國貨幣，看的最「貶」的是新台幣兌日圓，超過四成的製造業者認為它就是個貶勢，新台幣兌日圓將持續升值；其次是新台幣兌人民幣，亦有二成業者預判新台幣會強過人民幣。

中經院該份展望報告中，分析日圓兌美元在2020年～2022年期間的升貶幅，2021年貶10.43%，2022年至7月7日再貶15.44%，在台灣製造業者會使用到的各國貨幣中，貶幅最大，其次是英鎊，貶幅11.39%。

日圓兌美元匯率12日來到136.57，自6/14突破135元至今近一個月，持續在2元的極小區間內橫盤，最弱為7/11的137.42，6/16一度回到132.25。就外商銀行外匯交易室的觀測，日圓並不會再出現遽貶，甚至認為目前的價位已是超跌。

星展銀行12日舉辦2022年第三季投資展望，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，日圓兌美元處於相對低點，估計第四季全球市場焦點將會轉到美國債務問題上，會是匯市翻轉的時機點。星展預估現在超跌的日圓，兌美元會回到132、129。

新台幣兌美元匯率，在疫情期間的2020～2022年期間，從「最強亞幣」褪色為「最弱亞幣」，中經院採購經理人半年報調查中，廠商對於總體時事議題，「匯率波動」議題歷次調查多是排名前面，甚至炮轟新台幣匯率衝擊廠商出口報價；在2022年上半年調查結果，此項議題已掉到第6名，取而代之的是「疫情變動」的不確定性、「國際能源及原物料價格」等議題，讓製造業營運上問題更頭大。