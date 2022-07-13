《巴倫周刊》報導，近來債券基金一反今年來多遭撤資命運，反而吸引資金重新流入，凸顯央行緊縮貨幣政策與經濟衰退疑慮攀升，已讓債券基金鹹魚翻生、重獲投資人青睞。

根據美國銀行發布報告指出，過去一周債券基金淨流入規模高達78億美元，創下約兩個月來單周淨流入最高金額，這對今年多數時間都處於失血的債券基金而言是一大利多。

根據Aramaea資產管理公司發布月報指出，年初以來全球固定收益市場報酬率已經大跌超過13％，若與去年高點相比，跌幅更將近兩成。

分析師認為，資金重返債市，有一部分原因是全球多數央行為因應高通膨，透過升息與減債等措施來收回市場流動性。央行對債券需求減少，有助壓低債券價格並推升殖利率走高。

此外經濟衰退逼近的擔憂也促使資金流入債市尋求避險。Aramea認為，外界對經濟前景的不安，雖然對整體經濟是壞消息，不過卻有助於提振債市。如今債市投資氣氛獲得改善，也意味全球投資者與機構的投資趨勢將出現轉變。

美國10年期公債殖利率已經飆升到3％左右，遠超出未來10年對年通膨率為2.37％的預估，顯示投資者將可從債券上獲得實質報酬率。

在投資者終能從保守的政府債券上獲得補償下，《巴倫周刊》指出，傳統的60/40資產配置，也就是將60％資金投入股市，40％資金投資債券的原則，已經重返投資主流。

然而該情況或許也能對股市帶來支撐。今年來債券殖利率狂飆，曾導致股市出現暴跌。不過隨著市場對債券需求逐漸增加，可讓殖利率趨於平穩，至少可降低投資人在股市可能蒙受的損失。