美國一名教授指出，日前遭到暗殺的日本前首相安倍晉三，在美國民主、共和兩黨都吃得開，且有時還能佔據主導地位，影響力十分驚人；另一名澳洲學者則指出，北京可能對少了一名主要抗中領頭人物感到鬆一口氣，但也小心控制自身的反應，以免刺激日本進一步走向增強軍事能力的道路。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）「賴世和東亞研究中心」（Edwin O. Reischauer Center for East Asian Studies）主任考德爾（Kent E. Calder）告訴「日本放送協會」（NHK），安倍與歐巴馬（Barack Obama）、川普（Donald Trump）等不同黨派的美國前總統都建立了良好關係，並受到他們尊敬，「這是一件驚人的成就」。

考德爾還指出，在與美國的往來上，日本長期處於被動，主要為接受美方的請求，但安倍卻有能力拿到相對主導的地位，如其2007年便率先提出與美國、澳洲和印度的「四方安全對話」（Quad）。雖然該戰略對話最開始僅持續了約1年，但2017年底恢復後便持續加強，已被中國大陸視為威脅之一。

軍事新聞網站「Breaking Defense」則報導，澳洲國立大學（Australian National University）「澳日研究中心」（Australia-Japan Research Center）名譽教授克斯登（Rikki Kersten）表示，儘管安倍遭到暗殺，對北京來說可能是其中一項「持續性挑戰」獲得解除，但其也非常小心地控制自身反應，擔心此事可能將日本進一步推向增強軍事能力之路。

克斯登指出，安倍之死可能有效強化民眾對自民黨的支持，包括大幅增加日本國防預算，以及安倍本人推動多年的和平憲法修正等。事實上，自民黨確實在本次參議院選舉中「大勝」，在改選的125席中囊括過半的63席，執政夥伴公明黨及同樣贊成修憲的日本維新會和國民民主黨則共拿下30席，加上各黨原有的席次，已獲得177席，超過提案修憲所需要的總席次2/3門檻。