男子中興橋車騎機車遭長腿女騎士逼車，便心一橫阻擋該女騎士超車。

用生命超車！行車紀錄器拍下新北市與台北市相連的中興橋上，一名騎士在橋上被後方穿著短褲的長腿女騎士逼車，女騎士不僅步步逼近，想鑽縫隙超車，但該騎士認為此機車道狹窄，不適合超車，便心一橫，當女騎士急著要超車時，便刻意放慢速度阻止超車。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享1段2分17秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市連接台北市的中興橋上，由新北市三重往台北市萬華方向，騎士行駛在橋上，後方有輛露出長腿的女騎士欲超車，經過一個大彎後，女騎士卻步步逼近，直到與主要機車線道匯流後，女騎士加速要衝出去，仍被阻擋了去路。

男子中興橋車騎機車遭長腿女騎士逼車，便心一橫阻擋該女騎士超車。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

不過拍攝的騎士也回應認為「女騎士一上橋後，就開始逼車，由於前方有車阻擋，因此從女騎士開始逼車那一刻，便下定決定不讓女騎士超車，並且當女騎士急著要超車，他便刻意放慢速度」；提供行車紀錄影像的頻道也在標題寫下「橋上路比較寬方便超車，你硬要在這麼窄的地方逼我車」。

影片一出，網友紛紛留言表示「這種機車道到底怎麼超車」、「這種騎車方式看了就不舒服」、「用生命超車後，然後在前面一起等紅燈」、「中興橋日常啊！一個碰瓷還可以讓整條塞超過10分鐘」、「除駕駛問題，橋的設計也是有非常大的問題」、「穿短褲這樣騎車，真的是愛美不怕摔」、「又不是前面都沒車，到底在貼什麼？」。